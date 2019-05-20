مقتل 6 انتحاريين في صحراء الانبار

2019/05/20 | 22:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الانبار:الفرات نيوز} تمكن القوات الامنية، اليوم الاثنين، من قتل 6 انتحاريين كانوا يرتدون احزمة ناسفة في صحراء الانبار.

وذكرت خلية الاعلام الامني في بيان، تلقت وكالة رالفرات نيوز} نسخة منه، ان" جهاز مكافحة الارهاب نفذ عملية خاصة بالتنسيق مع طيران التحالف الدولي في صحراء الانبار، أدت الى مقتل ٦ إرهابيين كانوا يرتدون أحزمة ناسفة".انتهى

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