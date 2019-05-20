2019/05/20 | 22:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- {الانبار:الفرات نيوز} تمكن القوات الامنية، اليوم الاثنين، من قتل 6 انتحاريين كانوا يرتدون احزمة ناسفة في صحراء الانبار.
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وذكرت خلية الاعلام الامني في بيان، تلقت وكالة رالفرات نيوز} نسخة منه، ان" جهاز مكافحة الارهاب نفذ عملية خاصة بالتنسيق مع طيران التحالف الدولي في صحراء الانبار، أدت الى مقتل ٦ إرهابيين كانوا يرتدون أحزمة ناسفة".انتهى
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل 6 انتحاريين في صحراء الانبار) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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