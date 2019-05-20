2019/05/20 | 22:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقتل 6 إرهابيين يرتدون أحزمة ناسفة بعملية خاصة في صحراء الأنبار يتبع…

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل 6 إرهابيين يرتدون أحزمة ناسفة بعملية خاصة في صحراء الأنبار وكالة خطوة برس.

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