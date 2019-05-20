اطباء يقللون من خطورة النقاط او الخطوط البيضاء التي تظهر على الاظافر فتثير القلق لدى البعض

2019/05/20 | 22:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)…قلل عدد من الاطباء من خطورة النقاط أو الخطوط البيضاء التي تظهر على الأظافر فتثير القلق لدى البعض، خاصة بسبب شكلها المزعج.

ويقول موقع “هيلث لاين” الصحي إن “ابيضاض الأظافر” مشكلة صحية شائعة”، مشيراً إلى أن “معظم البالغين يواجهونها في مرحلة ما من حياتهم، لكنها غير مؤذية”.

و”ابيضاض الأظافر” عبارة عن بقع صغيرة وكبيرة أو خطوط بيضاء تظهر على الأصابع والأظافر، وفي بعض الحالات تغطي مساحات كبيرة من الإظفر.

ويرجع الموقع الصحي أسباب هذه المشكلة إلى نقص في المعادن لدى الإنسان، مثل الزنك والكالسيوم، فضلا عن استخدام الأظافر الاصطناعية بكثرة، والإصابات التي تلحق بالأصابع والأظافر نتيجة ضربها على الطاولة مثلا، إلى جانب حساسية الجسم.

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