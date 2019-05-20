القيسي “تم اليوم استئناف حركة المسافرين مابين العراق وايران في منفذ الشيب الحدودي “

2019/05/20 | 22:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)…اعلنت مديرية علاقات واعلام المنافذ الحدودية، الاثنين، استئناف حركة المسافرين بين العراق وايران عبر منفذ الشيب الحدودي، بعد توقف دام لنحو شهر ونصف بسبب السيول.

وقال مدير علاقات المديرية علاء الدين القيسي في حديث لـوكالة الصحافة المستقلة ، إنه “تم اليوم استئناف حركة المسافرين مابين العراق وايران في منفذ الشيب الحدودي بعد ما اعلمنا الجانب الايراني قبل قليل”.

واضاف القيسي، أن “المنفذ اغلق بسبب السيول التي ضربت المنفذ بتاريخ ٦/٤ وتسببت بقطعه”.

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