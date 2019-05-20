حماس تنفي اتفاق هدنة ٦ أشهر مع إسرائيل

2019/05/20 | 22:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم التوصل إلى اتفاق بين حركة

حماس والكيان الاسرائيل على عقد تهدئة تمتد لستة أشهر، بحسب وكالة

معا الفلسطينية.وكانت وسائل إعلام الاحتلال الإسرائيلية، ذكرت أن اتفاقا جرى بين

إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة يقود إلى إعلان وقف

إطلاق النار لمدة ستة أشهر.

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