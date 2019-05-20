2019/05/20 | 22:16

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روحاني: الظروف الحالية ليست مواتية للتفاوض مع امريكا بل للمقاومة والصمود

اعتبر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن الظروف الحالية ليست مواتية

للتفاوض مع الولايات المتحدة بل للمقاومة والصمود.

يتبع ..

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