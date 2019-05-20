2019/05/20 | 22:19
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد / سكاي برس
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اعلنت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية عزمها زيادة حجم إنتاجها من اليورانيوم منخفض التخصيب إلى 4 أضعاف عن المستوى الحالي.وقالت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية في بيان لها: ان الجمهورية الاسلامية قررت زيادة انتاجها من اليورانيوم منخفض التخصيب لاربعة اضعاف ماتنتجه اليوم.
وأكدت الهيئة أن لا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطاقة الذرية الإيرانية: إيران تقرر زيادة حجم إنتاجها من اليورانيوم منخفض التخصيب إلى 4 أضعاف) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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