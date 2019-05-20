معارك طرابلس تخلف 78 ألف نازح

2019/05/20 | 22:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الأمم المتحدة اليوم الإثنين، ارتفاع أعداد النازحين جراء القتال بالعاصمة الليبية طرابلس والمناطق المحيطة بها إلى أكثر من 78 ألف شخص.

جاء ذلك في مؤتمر

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