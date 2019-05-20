لبنان بصدد اكمال ميزانية العام الحالي

2019/05/20 | 22:21

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قال وزير الإعلام اللبناني جمال الجراح اليوم الاثنين، إن مجلس الوزراء انتهى من مناقشة جميع بنود ميزانية 2019، وسيعقد غدا الثلاثاء ما يتوقع أن يكون

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