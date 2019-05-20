2019/05/20 | 22:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس تجوب المرشحة إلى الانتخابات الأوروبية صوفي لاروك الدوائر الانتخابية في المملكة المتحدة وهي تتحدث إلى الناخبين بلكنتها الفرنسية الخفيفة، معبرة عن تصميمها على وقف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مثلها مثل مجموعة من المهاجرين الأوروبيين الذين اقتحموا معترك السياسة البريطانية.قبل بضعة أسابيع فقط، لم يتخيل أحد مشاركة المملكة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مهاجرون أوروبيون يخوضون حملة مناهضة لبريكست في الانتخابات الأوروبية وكالة خطوة برس.

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