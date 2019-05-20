 بالصور.. اختناق عدد من الاطفال والنساء في البصرة لهذا السبب

2019/05/20 | 22:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ اعتقلت القوات الامنية شخص قذف قنبلة غاز مسيلة للدموع بسبب انزعاجه من اصوات الاطفال وطرقهم لباب منزله اثناء قيامهم بطقوس ليلة ١٥ من رمضان (القرقيعان).وتسببت هذه القنبلة بحدوث عدد من حلات الاختناق لعدد من الاطفال والنساء.

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