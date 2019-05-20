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ترامب: الاقتصاد الإيراني يواصل الانهيار وهذا أمر محزن للغاية للشعب الإيراني


ترامب: الاقتصاد الإيراني يواصل الانهيار وهذا أمر محزن للغاية للشعب الإيراني
2019/05/20 | 22:23
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ...

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