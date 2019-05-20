الاستخبارات العسكرية تحبط مخططاً لاستهداف المدنيين في هيت وتقبض على رأسه المدبر

2019/05/20 | 22:27

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بغداد اليوم- الأنبار

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الاثنين (20 أيار 2019)، احباط مخطط لاستهداف المدنيين، والقيام بعمليات إرهابية، في قضاء هيت، فيمأ أكدت القبض على الرأس المدبر لهذا المخطط.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم): "مرة أخرى تحاول إذناب عصابات داعش الإرهابية من التحرك مستجمعة شتات فلولها المنهارة لتنفيذ عمليات إرهابية جبانة خلال شهر رمضان الكريم وأيام عيد الفطر المبارك في محاولة بائسة منها لزعزعة الأمن والاستقرار في البلد".

وأضافت: "لكن أبناءكم وإخوانكم من رجال الاستخبارات العسكرية كانوا لهم بالمرصاد يراقبون تحركاتهم ويشخصون نواياهم فانقضوا عليهم كالأسود في لحظات الحسم محبطين مخططاتهم وملقين القبض على الرؤوس المدبرة لها ومستولين على مستودعات أسلحتهم وعتادهم في عملية جريئة وبطولية".

وأوضحت أن "مفارز خلية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب وسرية الواجبات الخاصة التابعة للمديرية بالتعاون مع لواء 29 الفرقة السابعة، تمكنت من تنفيذ عملية نوعية اتسمت بدقة المعلومة الاستخبارية تم خلالها إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في قضاء هيت بالانبار".

وأشارت الى أن "هذا الإرهابي يعمل ضمن مفارز زراعة العبوات الناسفة بما يسمى (ولاية الانبار)، ومن المطلوبين للقضاء بموجب أحكام المادة 4 إرهاب".

يتبع.



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بغداد اليوم- الانبار

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الاثنين (20 أيار 2019)، مقتل 6 انتحاريين من عناصر تنظيم داعش، بعملية أمنية في صحراء الانبار.

وقالت الخلية في بيان لها، إن "جهاز مكافحة الارهاب نفذ عملية خاصة بالتنسيق مع طيران التحالف ا

بغداد اليوم - متابعة

كشفت قيادة العمليات المشتركة، الاثنين، آخر تطورات التحقيق بحادثة سقوط صاروخ "كاتيوشا" على المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، أمس الأحد.

وقال الناطق باسم قيادة العمليات، العميد يحيى رسول، في تصريحات صحفية، إن

بغداد اليوم- البصرة

أعلنت قيادة شرطة محافظة البصرة، الاثنين، اعتقال 3 متهمين بترويج المخدرات وبحوزتهم أدوات التعاطي ومواد مخدرة بإحدى مناطق المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "ضمن النشاطات التي تقوم بها قيادة شرطة الب

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