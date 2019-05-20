جهاز مكافحة الارهاب ينفذ عملية خاصة في صحراء الانبار ويقتل 6 ارهابيين

2019/05/20 | 22:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأثنين، مقتل 6 ارهابيين يرتدون أحزمة ناسفة في صحراء الانبار

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