2019/05/20 | 22:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ أدارة الجوية تنفي استقطاع رواتب الموظفين

20/05/2019 22:24:00 PM |

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واع/ بغداد/م.ا

ذكر امين سر الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي وليد الزيدي، بأنه لم يتم استقطاع رواتب الموظفين، فيما أكد على حرص الادارة على تسليم الرواتب لجميع العاملين بالنادي كما متفق عليها وفق العقود المسجلة لدينا.

وأوضح الزيدي في بيان، تلقته( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ), ان" الهيئة الادارية للنادي، كانت تنوي أجراء تعديل على بعض رواتب الموظفين وفق دراسة ، في وقت سابق ولكن لم يتم الموافقة على هذا القرار في اجتماع الادارة السابق ، وبالتالي بقيت رواتب جميع الموظفين كما هي".

وأشار الزيدي, ان" ادارة النادي تقدر مكانة جميع الموظفين العاملين في النادي، والذي يسعون دائماً لتقديم الافضل كل منهم في الاختصاص الذي يعمل به، ونقدر ما يقومون به، ولا نكافئهم بقطع رواتبهم مهما كان الامر بل نسعى لتسديد رواتبهم بشكل منتظم.

ت/م.م

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