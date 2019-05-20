جاموس يقتل طبيباً في صلاح الدين

2019/05/20 | 22:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {صلاح الدين: الفرات نيوز} قتل طبيب بسبب اصطدام سيارته بحيوان الجاموس في طريق سامراء – تكريت بمحافظة صلاح الدين.

وذكر مصدر أمني لوكالة {الفرات نيوز} ان "طبيباً مقيم في مستشفى سامراء العام توفي على إثر حادث على السريع الرابط بين تكريت وسامراء بعد اصطدامه بجاموس ونقل على أثرها الى المستشفى لكنه فارق الحياة هناك".وأشار الى ان "هذا الحادث هو الـ ٢٥ من نوعه بسبب الجواميس السائبة".انتهىبواسطة..



عمر السامرائي

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