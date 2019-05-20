2019/05/20 | 22:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، في قصر السلام ببغداد اليوم الاثنين، مساعد وزير الخزانة الامريكية مارشال بلينغسلي.

وذكر بيان رئاسي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه انه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة الامريكية خصوصاً في المجالات الاقتصادية والمالية وضرورة تعزيز آفاق التعاون بين المصارف العراقية والامريكية وبما يسهم في تطوير وتنشيط الاقتصاد العراقي".وأضاف "كما جرى استعراض آخر المستجدات السياسية على الصعيدين الاقليمي والدولي وأهمية ترسيخ اسس السلام والاستقرار بما يحقق التقدم والازدهار لشعوب المنطقة".انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح ووزير الخزانة الامريكي يبحثان تنشيط الاقتصاد العراقي) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صالح ووزير الخزانة الامريكي يبحثان تنشيط الاقتصاد العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).