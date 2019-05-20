اتلاف شحنة سكائر مخالفة للضوابط في جمرك المنطقة الوسطى

2019/05/20 | 23:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت السلطات الجمركية في مديرية جمرك المنطقة الوسطى بالعاصمة بغداد، الأثنين، اتلاف شحنة سكائر.وقالت الهيئة العامة للجمارك في بيان تلقت، وكالة نون الخبرية، نسخة منه، إن "الهيئة تمكنت اليوم من اتلاف (1770) كروص بأنواع ومناشىء مختلفة من السكائر لكونها مخالفة للضوابط والتعليمات النافذة".واضاف الهيئة، أن "عملية الأتلاف تمت وفقا لأحكام المادة (٦٨ / ثانياً) من قانون الجمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ المعدل وبأشراف لجنة اتلاف مختصة شكلت لهذا الغرض بعد اصدار قرار قضائي بحقها".

يذكر أن هيئة الجمارك تعلن يوميا عن ضبطها للعديد من الأرساليات المخالفة لضوابط الأستيراد تقوم مراكزها الكمركية بأعادة اصدارها او اتلافها بناء على التعليمات والقوانين النافذة.

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