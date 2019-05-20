2019/05/20 | 23:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأوساط الرياضية البصرية تستغرب قرار نقل امن الملاعب الى أفواج الطوارىء والمحافظة تنتظرها مباريات دولية للمنتخبات الوطنية ومسابقة الدوري

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