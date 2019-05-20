2019/05/20 | 23:18

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وزارة الزراعة : الحرائق قضية علمية ولا علاقة لها بالتخريب

الاثنين

20

ايار

2019 :

11:10 pm

23

بينت وزارة الزراعة ان حرق مخلفات حقول الحنطة في محافظات ( النجف

الاشرف ، الديوانية ، ديالى ) بعد الحصاد هو للاستفادة من هذه

المخلفات لاحتوائها على العناصر المعدنية ، والتي تعتبر مغذيات للتربة

لذا يتم حرق متبقيات الحصاد داخل الحقول لتكون مفيدة لنمو محصول الشلب

، وتحسين صفاته النوعية .الوزارة اكد ان هذه الممارسات الزراعية لا تدخل ضمن اطار التخريب او

الاضرار بالاقتصاد الوطني الزراعي او الامن الغذائي وانما ممارسة

تستند الى جوانب علمية ، حيث يتم جمع هذه المخلفات بعد حرقها

للاستفادة منها تغذويا للمحصول الاخر وهو الرز.وتدعو الوزارة الجميع للتعاون معها وعدم إيجاد ارضية للشائعات التي

تهدف لزعزعة ثقة المواطن بالمؤسسة المسؤولة عن أمنه الغذائي .

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