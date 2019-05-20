2019/05/20 | 23:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ إطلاق 400 مليار دينار لتنفيذ البنى التحتية لمشروع الفاو الكبير

20/05/2019 22:44:00 PM |

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واع/ بغداد/م.ا

أعلنت وزارة التخطيط، الاثنين، عن إطلاق صرف مبلغ 400 مليار دينار لتنفيذ البنى التحتية في مشروع ميناء الفاو الكبير في محافظة البصرة.

وقالت الوزارة في بيان تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع )، إن "وزيرها التخطيط نوري صباح الدليمي صادق، اليوم، على إطلاق صرف 400 مليار دينار لتنفيذ البنى التحتية في مشروع ميناء الفاو الكبير، وذلك ضمن مساعي الوزارة لتحسين الواقع الاقتصادي في محافظة البصرة خاصة والعراق بنحو عام".

ت/م.م

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