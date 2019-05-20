صور.. جولة للقنصل الأمريكي في سوق اربيل

2019/05/20 | 23:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اظهرت صور تجول القنصل الامريكي في شوارع واسواق مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وظهر القنصل الامريكي ستيف فاكن، يتجول في اسواق اربيل ، في ظل استتباب الامن والاستقرار الذي تعيشه مدن اقليم كوردستان.

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