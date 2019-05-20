2019/05/20 | 23:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم في البرلمان عن تأجيل انتخابات مجالس المحافظات الى نيسان من العام المقبل.

وقال عضو اللجنة،شيروان الدوبرداني، "إن هناكَ اتفاقاً أولياً جرى بين رئيس الوزراء عادل عبد المهدي والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتأجيل انتخابات مجالس المحافظات،مشيراً،الى وجود رؤية للحكومة بأن يكون الفارق بين انتخابات مجالس المحافظات والنيابية سنتين.

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