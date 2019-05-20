ضغوط تمارسها السفارة الامريكية لعدم تمرير قانون إخراج القوات الأجنبية

2019/05/20 | 23:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهمت لجنة الامن والدفاع النيابية السفارة الأميركية بممارسة الضغط على مجلس النواب لعرقلة تمرير قانون إخراج القوات الأجنبية.

قال عضو اللجنة كريم عليوي،إن" القرارات التي تم التصويت عليها بشأن القصف الأمريكي المتعمد للشرطة الاتحادية في كركوك روتينية وليس لها أي جدوى،مبينا،أن رئاسة البرلمان وبعض الكتل السياسية ابرز الراضخين لضغوط السفارة الأميركية لمنع تمريرالقانون".

فيما كشف مصدر أمني في قيادة حشد الانبار،عن"وصول رتل يحمل سبعين آلية حربية أميركية متنوعة إلى قاعدة عين الأسد،وفي نيتها نصب صواريخ (ثاد) في قاعدة عين الأسد غربي الأنبار".

وقال المصدر إن الرتل قدم من الأراضي الأردنية وسط إجراءات أمنية مشددة من الطيران الأمريكي الذي أمن حركة الرتل وصولا الى القاعدة،واضاف أن شركات أميركية تقوم بمهمة إيصال المعدات،فيما يتم نقل الجنود إلى مناطق تواجد قوات الاحتلال الأميركي.

وأفاد بأن قوات الحشد الشعبي أصبحت على مقربة من مقرات أميركية قريبة من الحدود السورية، مؤكداً أن ذلك الانتشار يأتي لضمان عدمِ وقوع أي خرق أمني.

هذا وأعادت قوات الحشد الشعبي انتشارها من قضاء القائِم باتجاه الشريط الحدودي مع سورية غربي الأنبار.

مراقبون اعتبروا إن نصب صواريخ (ثاد) في عين الأسد تأتي لحماية الكيان الإسرائيلي وقواعد قوات الاحتلال الأميركي من أي هجمات صاروخية ،مبينين أن تلك الخطوة ستجعل العراق ساحة أزمة ووقود لأي حرب.

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