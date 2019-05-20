2019/05/20 | 23:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد

أكد الشيخ عبد المهدي الكربلائي ممثل المرجع الديني السيد علي السيستاني، الاثنين، أن المرجعية تحاول الحفاظ على وحدة الشعب العراقي “بالعمل وليس بالكلام فقط”، مشيراً إلى أن السيد السيستاني يرفض أي شخص يتكلم بكلام يؤدي إلى التطرف من أية جهة كانت.

وقال الكربلائي خلال استقباله سفيرة نيوزلندا بالعراق، في مكتبه بالعتبة الحسينية المقدسة، بحسب بيان لمكتبه اطلعت عليه “الاتجاه برس”، إن “المرجعية الدينية العليا دائماً توصينا أن نتعامل مع جميع العراقيين بالمساواة، وأن ندافع عن حقوق الجميع من دون عناوين ثانوية”.

وأضاف، أن “المرجعية الدينية العليا صاحبة فتوى الدفاع عن العراق، قدمت الدعم اللوجستي للعوائل في المناطق التي كانت تحتلها داعش وهي تدعو دائماً إلى التعايش السلمي بين مكونات المجتمع العراقي”.

وتابع: “أننا نحاول الحفاظ على وحدة الشعب العراقي ليس فقط بالكلام، بل بالعمل، لذلك فان المرجع السيستاني يرعى اليوم جميع العراقيين ويرفض اي شخص يتكلم بكلام يؤدي الى التطرف من اي جهة كانت”.

واعتبر الكربلائي،موقف رئيس وزراء نيوزلندا جاسيندا آرديرن، مع ضحايا الارهاب في بلادها، بأنه “تعامل انساني تدعو له كل الاديان السماوي”، مبيناً أن “تعميم هذا الموقف الحكومي في بلادكم الى عامة الشعب النيوزلندي سيساهم بنشر ثقافة التعايش السلمي ونبذ العنف”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكربلائي: المرجعية ترفض الكلام المؤدي للتطرف وتوصينا بالتعامل مع جميع العراقيين بالمساواة) نشر أولاً على موقع (قناة الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكربلائي: المرجعية ترفض الكلام المؤدي للتطرف وتوصينا بالتعامل مع جميع العراقيين بالمساواة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الاتجاه).