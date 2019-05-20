التخطيط تعلن تخصيص مبلغ مالي لمحافظة بغداد

2019/05/20 | 23:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، تخصيص مبلغ 30 مليار دينار لمكافحة الفقر في محافظة بغداد.

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