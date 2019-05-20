لجنة النفط والطاقة النيابية تستضيف وزير الكهرباء

2019/05/20 | 23:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استضافت لجنة النفط والطاقة برئاسة النائب هيبت الحلبوسي رئيس اللجنة وبحضور اعضائها وعدد من اعضاء مجلس النواب، وزير الكهرباء لؤي الخطيب والكادر المتقدم في الوزارة.

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