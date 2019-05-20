تداعيات انتخاب محافظ نينوى ما زالت تلقي بظلالها على المشهد السياسي

2019/05/20 | 23:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداعيات انتخاب محافظ جديد لنينوى ما زالت تلقي بظلالها على المشهد السياسي في العراق.

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