2019/05/20 | 23:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجرام بغداد تعلن القبض على عصابة سرقة الهواتف النقالة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/05/20 | 23:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اجرام بغداد تعلن القبض على عصابة سرقة الهواتف النقالة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اجرام بغداد تعلن القبض على عصابة سرقة الهواتف النقالة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).