صور.. القنصل الأميركي يبرز استتباب الأمن بأربيل عبر جولة بأعرق أسواقها

2019/05/20 | 23:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اظهرت صور تجول القنصل الامريكي في شوارع واسواق مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وظهر القنصل الامريكي ستيف فاكن، يتجول في اسواق اربيل ، في ظل استتباب الامن والاستقرار الذي تعيشه مدن اقليم كوردستان.

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