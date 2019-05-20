علاوي: على الحكومة إجراء تحقيق فوري لكشف الجهات المتورطة بهذه الأعمال الإرهابية

2019/05/20 | 23:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعرب رئيس المنبر العراقي أياد علاوي عن استغرابه من مرور الحرائق التي طالت الحقول الزراعية في عدد من المحافظات مرور الكرام.

وقال علاوي في تغريدة على حسابه بتويتر، إن اختيار التوقيت يكشف عن الجهة المستفيدة أو المتورطة بتلك الحوادث، عادا اياها رسالة واضحة مفادها بعدم السماح للعراق بأن يكتفي ذاتيا، مستذكرا بكارثة نفوق الأسماك التي حصلت قبل بضعة أشهر في عدد من المحافظات.

ودعا علاوي الحكومة الى إجراء تحقيق فوري وحقيقي لكشف الجهات التي تقف وراء هذه الأعمال الإرهابية والإجرامية، مشددا على ضرورة الإسراع في تعويض أصحاب هذه الحقول.

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