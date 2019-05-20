رئيس الجمهورية يبحث مع مسؤول امريكي التعاون المصرفي وتنشيط اقتصاد البلاد

2019/05/20 | 23:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، في قصر السلام ببغداد اليوم الاثنين مساعد وزير الخزانة الامريكية مارشال بلينغسلي.وجرى خلال اللقاء / حسب بيان رئاسي/ بحث العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة الامريكية خصوصاً في المجالات الاقتصادية والمالية وضرورة تعزيز آفاق التعاون بين المصارف العراقية والامريكية وبما يسهم في تطوير وتنشيط الاقتصاد العراقي.كما جرى […]

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