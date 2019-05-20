الحكيم يطالب بالكشف عن ما تحقق من البرنامج الحكومي وإبعاد العراق عن أي حرب بين طهران وواشنطن

2019/05/20 | 23:29

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بغداد اليوم- بغداد

طالب رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، الاثنين (20 أيار 2019) بضرورة الابتعاد عن أي حرب محتملة بين الو...





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