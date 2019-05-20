ردا على ترامب..روحاني : اقتصادنا متعافي وظروفنا افضل

2019/05/20 | 23:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن الظروف الحالية ليست مواتية للتفاوض مع الولايات المتحدة بل للمقاومة والصمود.وقال روحاني، في كلمة ألقاها مساء اليوم الاثنين: “اقتصادنا لم يصل إلى طريق مسدود ونعيش ظروفا أفضل بكثير مما عشناه قبل أسابيع”.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الإيرانيين سيتصلون بالولايات المتحدة عندما يصبحون جاهزين، مؤكدا أن […]

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