2019/05/20 | 23:36
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع كلكامش برس.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر: الطائفية وصلت الى المأكل والمشرب) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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