2019/05/20 | 23:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: iTNa2Nn6UIA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النائب فلاح الخفاجي: من المتوقع وقوف مندسين وراء استهداف السفارة الأميركية لتنفيذ اجندات) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. النائب فلاح الخفاجي: من المتوقع وقوف مندسين وراء استهداف السفارة الأميركية لتنفيذ اجندات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).