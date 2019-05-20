الحلبوسي يبحث مع بيلينغسلي التعاون مع المصارف الأميركية

2019/05/20 | 23:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، تعزيز التعاون مع المصارف الامريكية خلال استقباله مساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب مارشال بيلينغسلي والوفد المرافق له، وبحضور القائم بالأعمال في السفارة الأميركية السيد جوي هود.وبحث اللقاء “سبل تعزيز التعاون بين العراق والولايات المتحدة الأميركية، ولا سيما في المجالات الاقتصادية والمالية”، بحسب بيان المكتب الاعلامي للحلبوسي.

وأكد اللقاء على “تعزيز آفاق التعاون بين المصارف العراقية والأميركية، وضرورة تطوير القطاع المصرفي العراقي، وإجراء إصلاحات اقتصادية من خلال تفعيل الأنظمة الإلكترونية في التبادل النقدي، وبما يسهم في تطوير وتنشيط البنية التحتية للاقتصاد العراقي”.

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