‎السعداوي ينفي الغاء استجواب محافظ ذي قار يحي الناصري

2019/05/20 | 23:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‎نفى النائب عن دولة القانون عبد الهادي موحان، اليوم الاثنين، الانباء التي تشير الى الغاء استجواب محافظ ذي قار يحيى الناصري.‎وقال المكتب الاعلامي للسعداوي، ان صفحة وهمية تنتحل اسم النائب عبد الهادي موحان السعداوي في الفيسبوك نشرت خبرا يتضمن الغاء استجواب محافظ ذي قار يحيى الناصري.‎واصاف ان موضوع الاستجواب ساري المفعول ولايوجد تراجع […]

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