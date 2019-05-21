الكيلو غرام القديم خارج الخدمة بعد 130 عاما

2019/05/21 | 00:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهد "الكيلوغرام"، الاثنين، تغييرا لم يسبق أن حدث منذ اختراع وحدة الوزن قبل 130 عاما، وذلك بعد أن دخل التعريف الجديد حيز التنفيذ.

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