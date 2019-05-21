الصدر ينتقد انتشار الطائفية: موجودة حتى في المأكل والمشرب

2019/05/21 | 00:00

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بغداد اليوم- النجف

انتقد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الاثنين (20 أيار 2019)، "انتشار" الطائفية في المجتمع العراقي، فيما أشار الى أنها موجودة حتى في المأكل والمشرب.

وذكر الصدر عبر حسابه في تويتر، ضمن سلسلة تغريدات خصصها للحديث عن "الذنوب" المنتشرة في المجتمع طوال الـ 12 يوماً الماضية، أن الذنب الثالث عشر هو "انتشار الطائفية بين المجتمع".

وأردف، أنها منتشرة "حتى في المأكل والمشرب فضلاً عما هو موجود أكثر من ذلك، حتى وصل إلى تحليل الدماء والاعراض".

بغداد اليوم- بغداد

طالب رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، الاثنين (20 أيار 2019) بضرورة الابتعاد عن أي حرب محتملة بين الولايات المتحدة الامريكية، وايران، فيما دعا رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، الى توضيح ما تحقق من برنامجه الحكومي حتى الان.

وقال الح

بغداد اليوم _ بغداد

دعا إئتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، اليوم الأثنين، تحالف البناء إلى عقد اجتماع "طارئ" من أجل "إعادة الاستحقاقات" بعد الانشقاقات الأخيرة في تحالف المحور الوطني.

وقال النائب عن الائتلاف علي ال

بغداد اليوم _ بغداد

كشف مصدر مطلع، اليوم الاثنين، تفاصيل اجتماع عقده مستشارون أميركيون مع شيوخ عشائر المحافظات السنية، في قاعدة عين الأسد غربي محافظة الأنبار.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "مستشارين من وزارة الدفاع الاميركية اجت

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