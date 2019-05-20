الحشد والقوات الأمنية ينفذان عملية تفتيش جنوب صلاح الدين (صور)

2019/05/21 | 00:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية، الاثنين، عملية تفتيش في قضاء بلد جنوب محافظة صلاح الدين بعد ورود معلومات استخبارية تفيد بوجود تحركات مشبوهة لتنظيم "داعش" الإرهابي.وقال موفدنا، إن قوات اللواء 41 في الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية وقيادة عمليات سامراء نفذت، اليوم، عملية تفتيش في ناحية يثرب التابعة لقضاء بلد جنوب محافظة صلاح الدين ...

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