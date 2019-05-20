2019/05/21 | 00:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنهت قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية، مساء الاثنين، العملية الأمنية المشتركة بين الحضر وجزيرة صلاح الدين بتحقيق أهدافها كاملة.وقال موفدنا، إن العملية الأمنية المشتركة التي انطلقت، صباح اليوم، لملاحقة فلول "داعش" في الجزيرة الواقعة بين الحضر وصلاح الدين انتهت بتحقيق كامل أهدافها والخطط المرسومة لها، مبينا أنه تم قتل ثلاثة عناصر بتنظيم "داعش" الإرهابي ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد والقوات الأمنية ينهيان عملية الجزيرة بتحقيق كامل أهدافها (صور)) نشر أولاً على موقع (الحشد الشعبي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد والقوات الأمنية ينهيان عملية الجزيرة بتحقيق كامل أهدافها (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحشد الشعبي).