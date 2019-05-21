2019/05/21 | 00:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد وزير الثقافة والسياحة والآثار، عبد الامير الحمداني، الاثنين، على استمرار الوزارة بترميم المواقع الأثرية الآيلة السقوط والتي يبلغ عددها 20 موقعاً.

وقال الحمداني خلال لقائه بعضو لجنة النزاهة النيابية رياض الزيدي، في مكتبه الرسمي "هناك 20 موقعاً اثرياً يقع تحت خط الخطر بحاجة إلى ترميم" تعليقاً على عرض مقدم من قبل منظمة مدعومة من تركيا نقله الزيدي، تبدي من خلاله استعدادها للتبرع للسياحة والآثار بترميم أغلب المواقع الأثرية، بعد أن ترشح وزارة الثقافة مواقع بحاجة لأعمال ترميم، وإحالة الملف إلى هيئة الآثار والتراث كونها الجهة المسؤولة عن ذلك".انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الثقافة: 20 موقعاً أثرياً آيلاً للسقوط) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الثقافة: 20 موقعاً أثرياً آيلاً للسقوط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).