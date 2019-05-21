قيادي بالإصلاح يتحدث عن جلوس المالكي والخنجر 'سوية': لم يكن بإرادة عراقية خالصة

2019/05/21 | 00:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر القيادي في تحالف الإصلاح والاعمار حيدر الملا، الاثنين، أن جلوس رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي والأمين العام للمشروع العربي في العراق خميس الخنجر سوية "لم يكن بإرادة عراقية خالصة"، مشيراً إلى أن قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني كان له دور بتشكيل تحالف البناء، فيما رأى أن الكثير من قرارات الحشد الشعبي "لا تخضع لسيطرة" القائد العام للقوات المسلحة.

وقال الملا في حديث لبرنامج "حق الرد" الذي تبثه قناة السومرية، إن "مشروعي الإصلاح والبناء خطوة في الاتجاه الصحيح، رغم وجود اختلاف اليوم بين منهجي المشروعين وهذا الاختلاف يتعلق بتأثير العامل الخارجي على هذين المشروعين"، مشيراً إلى أن "تحالف الإصلاح تشكل بإرادة عراقية خالصة حريصة على أن تكون لها أفضل العلاقات مع كافة دول الجوار بطابعها العربي وغير العربي".

وأضاف، أن "الفاعل السياسي الايراني كان له بصمات كبيرة في تأسيس تحالف البناء"، معتبراً أنه "إذا قلنا إن جلوس المالكي والخنجر سوية كان بإرادة عراقية خالصة فهذا يعني أننا نضحك على أنفسنا وعلى الناس، لأن الكل اليوم يعلم أن الجنرال قاسم سليماني له حضور مؤثر في عملية تشكيل".وفي سياق منفصل، قال الملا إن عناصر "الحشد الشعبي قدموا دماء وتضحيات في سبيل الخلاص من عدو إرهابي يستهدف الإنسان لكونه إنساناً، لكن لا يعني مقابل هذه التضحيات إضعاف المؤسسة العسكرية العراقية وخلق جيوش رديفة"، معتبراً أن "الكثير من قرارات الحشد الشعبي لا تخضع لسيطرة القائد العام للقوات المسلحة".

وتابع الملا قائلاً إن "160 ألف عنصر في الحشد الشعبي لهم حق أن يكونوا جزءاً من مؤسسة الدولة المدنية"، داعياً إلى "استيعاب هؤلاء العناصر في مؤسسة الجيش والشرطة".

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