2019/05/21 | 00:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مشتاقتلك بابا 😔 بهذه الكلمات خاطبت الطفلة ابوها الشهيد 🙏) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 9ljxCkdTIOo
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مشتاقتلك بابا 😔 بهذه الكلمات خاطبت الطفلة ابوها الشهيد 🙏) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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