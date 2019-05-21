2019/05/21 | 00:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الثلاثاء، عن مقتل 11 ارهابيا خلال تطهيرها لجزيرة صلاح الدين بمشاركة قوات مشتركة.وقالت الخلية في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “قيادة عمليات صلاح الدين، شرعت من خلال قوة من الفرقة 14 والفرقة 20 ومديرية شرطة المحافظة وقيادة محور صلاح الدين / حشد شعبي،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل 11 ارهابيا والعثور على أوكار لداعش في جزيرة صلاح الدين وكالة خطوة برس.

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