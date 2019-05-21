ترامب يؤكد: أمريكا لم تسع لأي حوار مع إيران.. و

2019/05/21 | 00:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الإثنين، أنّ بلاده لم تسع لإجراء حوار مع إيران، وفي حال أرادت طهران التفاوض فيتعيّن عليها القيام بالخطوة الأولى.

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