وزير الثقافة: مستمرون بترميم 20 موقعاً أثرياً آيلاً للسقوط

2019/05/21 | 00:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور عبد الامير الحمداني، اليوم الاثنين، استمرار الوزارة بترميم المواقع الأثرية الآيلة السقوط والتي يبلغ عددها 20 موقعاً.

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