2019/05/21 | 00:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- صلاح الدين

أعلنت خلية الاعلام الأمني، الثلاثاء (21 أيار 2019) نتائج العملية الأمنية التي شاركت بها قيادة عمليات صلاح الدين، والشرطة المحلية، والحشد الشعبي، لتطهير جزيرة صلاح الدين.

وقالت الخلية في بيان لها، إن "قيادة عمليات صلاح الدين، شرعت من خلال قوة من الفرقة 14 والفرقة 20 ومديرية شرطة المحافظة، وقيادة محور صلاح الدين/ حشد شعبي، بعملية تفتيش وتطهير لجزيرة صلاح الدين لفرض الأمن والاستقرار فيها".

وفي النتائج، قالت الخلية إن القوات "قتلت 11 إرهابيا وعثرت على 13 وكرا و16 حزاما ناسفا ودمرت عجلتين مفخختين نوع كيا وثلاثة أنفاق، بالإضافة الى عثورها على معملي تفخيخ و11 خزانا، منها 9 للماء و2 للوقود".

وأشارت الى أن "القوة عثرت على صفائح تدريع وأسلاك تفجير عدد واحد ورمانة يدوية ولوحات عجلات زراعية عدد 2 ودراجة نارية عدد 2 وطباخ غازي وشرائح ذاكرة (رام) عدد 2 بسعات مختلفة وهاتف نوع كالكسي عدد 1، وجليكان (عبوة بلاستيكية) يحتوي مواد تفجير عدد 6".

بغداد اليوم- النجف

انتقد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الاثنين (20 أيار 2019)، "انتشار" الطائفية في المجتمع العراقي، فيما أشار الى أنها موجودة حتى في المأكل والمشرب.

وذكر الصدر عبر حسابه في تويتر، ضمن سلسلة تغريدات خصصها للحديث عن

بغداد اليوم- بغداد

طالب رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، الاثنين (20 أيار 2019) بضرورة الابتعاد عن أي حرب محتملة بين الولايات المتحدة الامريكية، وايران، فيما دعا رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، الى توضيح ما تحقق من برنامجه الحكومي حتى الان.

وقال الح

بغداد اليوم _ بغداد

دعا إئتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، اليوم الأثنين، تحالف البناء إلى عقد اجتماع "طارئ" من أجل "إعادة الاستحقاقات" بعد الانشقاقات الأخيرة في تحالف المحور الوطني.

وقال النائب عن الائتلاف علي ال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مقتل 11 ارهابياً وضبط عجلات مفخخة.. الاعلام الأمني يعلن نتائج عملية جزيرة صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مقتل 11 ارهابياً وضبط عجلات مفخخة.. الاعلام الأمني يعلن نتائج عملية جزيرة صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).