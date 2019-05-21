سفيرة نيوزلندا بالعبائة الكربلائية: عندما كنت صغيرة تعلمت الكثير عن المدن المقدسة في العراق

2019/05/21 | 00:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدثت سفيرة نيوزلندا في العراق، عن سبب زيارتها اليوم الاثنين، الى محافظة كربلاء المقدسة، فيما كشفت انها تعلمت الكثير عن المدن المقدسة في العراق عندما كانت صغيرة وهي فرصة مميزة جداً لها، ان تزور مدينة كربلاء المقدسة.وقالت السفيرة تريدين دوبسن، في حديث لوكالة نون الخبرية، انه "كسفيرة لنيوزلندا في العراق، انه من المهم لي ان ازور مدينة كربلاء المقدسة، وهي واحدة من اولى المدن التي قمت بزيارتها في العراق".

واضافت دوبسن، "وجدت العراق بلد مضياف، ولديه الكثير من الطاقات التعليمية، ووجدت الشعب العراقي متحضر ورائع جداً".

وتابعت سفيرة نيوزلندا في العراق، "عندما كنت صغيرة تعلمت الكثير عن المدن المقدسة في العراق، وانها فرصة مميزة جداً لي ان اكون سفيرة لبلادي في هذا البلد وان ازور هذه المدن شخصياً".

ووصلت دوبسن في وقت سابق من اليوم الاثنين الى محافظة كربلاء المقدسة، حيث عقدت لقاءات مع عدد من المسؤولين في الحكومة المحلية، كما التقت ممثل المرجعية الدينية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي.

ترجمة: كرار الاسدي

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